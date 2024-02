Vallo della Lucania, al via la gara d’appalto per i lavori di adeguamento dell’impianto sportivo “Morra”

Continua l’iter per ridare alla Gelbison la sua casa. È stata pubblicata oggi la gara d’appalto per i lavori di adeguamento del campo sportivo “G. Morra” di Vallo della Lucania. A comunicarlo il primo cittadino Antonio Sansone attraverso i propri canali social ufficiali.

“Dopo tanto discutere, l’Amministrazione Sansone onora l’impegno politico assunto nei confronti dei vallesi e di tutti i sostenitori della Gelbison”, così ha chiosato l’Amministrazione vallese.

Gli interventi

Gli interventi in programma serviranno per garantire l’omologazione dell’impianto sportivo anche per le gare di Lega Pro. Avrà una capienza di 1500 posti e un manto erboso nuovo di dimensioni congrue ai regolamenti.

Il consigliere Bruno aveva annunciato alcune settimane fa, dopo l’ennesimo sopralluogo al “Morra”, proprio una serie di interventi per lo stadio. “Stiamo lavorando ad una soluzione duratura che ci consenta, dal punto di vista tecnico-amministrativo, di pianificare anche futuri interventi – ha detto Bruno – Con il finanziamento attuale realizzeremo le infrastrutture per disputare sul G. Morra le partite nell’ambito delle competizioni sportive della Lega Pro. É questa la vetrina che meritano la Gelbison, Vallo della Lucania e l’intero comprensorio.

Certamente – continua Bruno – sarebbe stato molto più semplice e veloce rifare il terreno di gioco per la serie D – la cui omologazione è scaduta – ma prima ancora di festeggiare la promozione della Gelbison in Lega Pro, con la società e con i vallesi, ci siamo assunti un impegno politico: dare una prospettiva sicura alla Gelbison e consentire alla società di pianificare gli investimenti che sta sostenendo”.