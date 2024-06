Vallo della Lucania, torna a parlare Nicola Botti: “Non è vero che Agropoli vuole rubare il Piano di Zona”

Torna a parlare Nicola Botti, come di consueto con una diretta sui social. Questa volta l’ex assessore non è solo, ma si trova in compagnia di Loredana Moscatiello, che proprio nella giornata di oggi ha lasciato ufficialmente la maggioranza.

Al centro del discorso di Botti la situazione del Piano di Zona S8: lo status quo, a suo dire, sarebbe frutto dell’incompetenza dell’amministrazione di Vallo della Lucania.

La posizione di Agropoli e degli altri comuni

Botti in uno dei passaggi più significativi analizza la posizione del comune di Agropoli, che si sarebbe mosso sempre con correttezza e nel rispetto delle posizioni di Vallo della Lucania: “Agropoli si alzava per sostenere Vallo, tutti ci tengono tranne voi”.

Gli amministratori di Vallo della Lucania, inoltre, si sarebbero mossi nella massima incoerenza votando un piano la sera, per poi sconfessarlo la mattina.

“Dovete andare a casa, tutti i sindaci vi conoscono, nessuno ha fiducia in voi”, ha rincarato la dose Botti.

Attacco diretto all’amministrazione

Botti in un altro spezzone vulcanico di quello che di fatto è stato un “one man show” si è rivolto direttamente agli avversari politici: “Siete solo apparenza, impegnati suoi social a rispondere alle critiche”.

Un discorso aggressivo e ben strutturato quello quello di Botti, che sa come parlare ai Vallesi, al “suo popolo” come ama dire.

Non resta che attendere la replica della maggioranza, che certamente questa sera avrà dato un’occhiata al “termometro social”.

In chiusura i ralatori salutano annunciando che presto presenteranno il loro nuovo gruppo politico.