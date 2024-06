Vallo della Lucania, Loredana Moscatiello restituisce le deleghe e lascia la maggioranza

Loredana Moscatiello ufficializza la propria separazione dalla maggioranza Sansone con la rinuncia alla delega alle Politiche Sociali.

Questa mattina, infatti, la consigliera di Vallo della Lucania ha diffuso una nota con le spiegazioni della sua decisione, che formalizza una “separazione” di fatto già avvenuta con la risoluzione del “caso Botti”.

Con l’avvocato ed ex assessore la Moscatiello ha un rapporto di grande amicizia e stima, che potrebbe aver incrinato i rapporti con la maggioranza.

Le motivazioni

All’interno della nota Moscatiello, che non nasconde la grande amarezza che accompagna la sua decisione, vengono spiegate anche le motivazioni della separazione: il gruppo di maggioranza avrebbe usato atteggiamenti irrispettosi esautorandola di fatto dalle scelte sulla materia di sua competenza.

“Delegittimata e nella sostanza privata del mio ruolo. Di questa delega ormai io ne posseggo solo il titolo e la forma”.

Con queste parole Moscatiello descrive la sua situazione attuale.

Il piano di zona S8

Una decisione che non arriva in un momento casuale, ma proprio quando la situazione del Piano di Zona S8 è arrivata a una svolta decisiva e il rischio di uno spostamento ad Agropoli è forte.

La scelta dell’ormai ex delegata alle politiche sociali può anche essere letta come il tentativo di prendere le distanze, di fronte alla città tutta, falle attuali politiche dell’amministrazione e ovviamente dalle conseguenze che da esse potrebbero derivare.