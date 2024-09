Vallo della Lucania, sterilizzazioni gratuite di cani padronali fino al 30 settembre

Fino al 30 settembre sarà possibile sterilizzare gratuitamente i cani padronali appartenenti ai cittadini residenti nel territorio comunale. L’iniziativa che punta a contrastare il fenomeno del randagismo canino, rientra nella campagna di sterilizzazione gratuita per 100 cani di proprietà del comune di Vallo della Lucania con finanziamento della Regione Campania.

L’iniziativa

L’ente era risultato beneficiario di un contributo di € 17.000,00 destinato alla realizzazione di un piano straordinario di sterilizzazione di cani padronali appartenenti di cittadini residenti nel territorio comunale, riguardante 100 esemplari, di cui, 30 di sesso maschile e 70 di sesso femminile.

«Su 100 cani da poter sterilizzare gratis da novembre 2023 al 30 settembre 2024, in Comune sono arrivate solo 30 richieste pur avendo fatto campagna di sensibilizzazione. – commenta la consigliera Virginia Casaburi – questo fa capire che manca la volontà di voler risolvere il problema randagismo perché prima di tutto manca il rispetto nei confronti degli animali pelosi e lo dimostrano i continui abbandoni».

Come accedere al servizio

La richiesta potrà essere avanzata per un solo animale per ciascun nucleo familiare. Essa dovrà essere redatta su apposito modulo e presentata, a mezzo pec all’indirizzo: prot.vallodellalucania@legalmail.it o in alternativa mediante consegna a mani direttamente all’Ufficio Protocollo che ne rilascerà ricevuta.

Per l’accesso al servizio, è obbligatoria la registrazione degli animali presso l’Anagrafe degli Animali di affezione (con relativa apposizione di microchip a cura del competente servizio veterinario dell’Asl); il servizio è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Vallo della Lucania.