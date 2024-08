Vallo della Lucania, “Anch’io sono la Protezione Civile”: al via il campo scuola al Parco Stella del Mattino

L’Associazione Misericordia di Vallo della Lucania partecipa, per il quarto anno, alla quattordicesima edizione del Progetto Nazionale “Anch’io sono la protezione civile” con un Campo Scuola riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni in programma dal 27 al 31 agosto 2024 da effettuarsi nel Comune di Vallo della Lucania al Parco “Stella del Mattino”.

La campagna

«Anch’io sono la protezione civile» è un progetto nazionale organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e con le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato di protezione civile. In un percorso di cinque giorni che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico – ricreative e momenti di confronto didattico, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il Sistema di protezione civile, i rischi e i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità.

Le finalità

Tra gli obiettivi formativi del progetto ci sono anche quelli di incentivare la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico considerato anche che siamo all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni sensibilizzare sul tema dei piani di emergenza, così da facilitare anche il percorso di responsabilizzazione delle amministrazioni locali e inoltre trasmettere ai ragazzi conoscenze di primo soccorso e di comportamenti da attuare in caso di malori ed infortuni.