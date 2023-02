Vallo della Lucania: Sabato 4 Marzo arriva Emanuela Aureli

Il Teatro Leo De Berardinis di Vallo della Lucania sta per ospitare una serata imperdibile. Sabato 4 marzo alle 21, Emanuela Aureli, nota interprete televisiva, si esibirà in un appassionante monologo dal titolo “Percorrendo l’Aureli…a”, scritto e diretto dalla stessa artista. Ad accompagnare la sua performance, ci sarà il chitarrista Giandomenico Anellino.

Emanuela Aureli a Vallo della Lucania

Dopo le strepitose performance che hanno visto grandi artisti esibirsi con successo, il pubblico è pronto ad accogliere nel Cilento Emanuela Aureli, una interprete empaticamente simpatica, capace di imitare decine di personaggi noti e di recitare sia al cinema che in teatro. Tra i suoi successi, la partecipazione come maestra vocale in “Tale e quale show” e il ruolo di volto quotidiano ne “I fatti vostri” su Rai 2.

Lo spettacolo

Grazie all’incredibile entusiasmo creato dai due direttori artistici della prima stagione del De Berardinis, Carlo Sacchi e Gerri Guerrieri, è possibile acquistare la prevendita per la serata ad un prezzo eccezionale di soli 18€ (mentre il prezzo in cassa rimane invariato a 25€), con l’opzione di ingresso gratuito per i ragazzi.

Non perdete l’occasione di assistere ad una serata indimenticabile nel meraviglioso Teatro Leo De Berardinis di Vallo della Lucania.