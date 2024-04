Vallo della Lucania: proseguono i lavori per realizzare un centro polifunzionale ad Angellara

La demolizione dell’edificio che ospitava la scuola elementare e poi altri uffici ad Angellara (frazione di Vallo della Lucania) prosegue.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di realizzare un centro polifunzionale per i servizi alla famiglia.

L’iter

Già nel 2021 l’Ente, retto allora dal sindaco Antonio Aloia, decise di candidare il suo progetto al finanziamento previsto dal Ministero dell’Interno per le opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà comunale destinati ad asili nido, a scuole dell’infanzia e appunto centri polifunzionali per servizi alla famiglia. Lo scorso anno l’amministrazione Sansone ottenne le risorse per avviare i lavori.

Il progetto

Il nuovo edificio, fanno sapere da palazzo di città, ospiterà uffici, laboratori per visite mediche e servizi, con una ricaduta in termini di cittadini che frequenteranno Angellara.