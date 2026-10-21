Cilento

Vallo della Lucania presenta la terza rassegna culturale dedicata ai libri

Al via a Vallo della Lucania la terza edizione di "Voci, Pagine, Emozioni": tre incontri culturali su Dante, legalità e tradizioni popolari

Di:
Costabile Pio Russomando
Palazzo della Cultura, Vallo

Il Comune di Vallo della Lucania, riconosciuto ufficialmente con il titolo di “Città che Legge”, promuove la terza edizione della rassegna culturale “Voci, Pagine, Emozioni: l’Universo dei Libri”. L’iniziativa, coordinata dalla Consigliera comunale delegata agli Eventi Virginia Casaburi, si pone l’obiettivo di strutturare un luogo di confronto pubblico e approfondimento sul valore della letteratura, chiamando a raccolta scrittori, lettori, membri della comunità scientifica e scolaresche. Il ciclo di appuntamenti intende valorizzare la scrittura come strumento di crescita individuale e collettiva attraverso tematiche che spaziano dai classici alla cronaca sociale.

“Voci, Pagine, Emozioni”, dice la consigliera, “è un invito a scoprire il potere delle parole, delle storie e delle narrazioni che, attraverso i libri, ci accompagnano nella vita. Ogni incontro, ogni evento sarà un’opportunità per esplorare temi diversi, emozioni universali e riflessioni profonde, che solo un buon libro può suscitare”.

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Il programma della rassegna culturale

La manifestazione si articola in tre giornate tematiche che affronteranno ambiti letterari, etici e storici differenti. Tutti gli appuntamenti saranno introdotti e condotti dalla giornalista e scrittrice Antonella Casaburi e si svolgeranno presso l’Aula Consiliare “N. Rinaldi”, situata all’interno del Palazzo della Cultura di Vallo della Lucania, con inizio previsto per le ore 10.30. L’accesso a tutte le date in calendario è gratuito e aperto alla cittadinanza.

  • Sabato 24 ottobre: l’apertura del ciclo è affidata alla Lectio del Professor Antonio Villani dal titolo “Dante: Il Coraggio, La Speranza, La Libertà”, incentrata sull’attualità del messaggio dantesco.
  • Sabato 21 novembre: secondo appuntamento con la presentazione del volume “Gesù è più forte della camorra”, opera firmata da don Aniello Manganiello e Andrea Manzi, dedicata al contrasto alla criminalità organizzata e al riscatto sociale.
  • Sabato 19 dicembre: incontro conclusivo focalizzato sulla riscoperta della musica e delle radizioni popolari attraverso la presentazione del saggio “I Tarantolati di Tricarico” di Ida Guglielmotti.

Il coinvolgimento delle scuole del territorio

L’edizione di quest’anno vede una marcata impronta didattica ed educativa grazie alla collaborazione istituzionale con gli istituti scolastici superiori della città. L’iniziativa ha infatti registrato l’adesione degli studenti dell’Istituto Superiore “Parmenide” e dell’Istituto Superiore “Leonardo Da Vinci”, coinvolti direttamente nel percorso di fruizione culturale grazie al coordinamento promosso dall’Assessore all’Istruzione Iolanda Molinaro. La partecipazione attiva delle giovani generazioni rappresenta uno dei pilastri centrali del progetto per rafforzare la continuità didattica sul territorio.

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