Vallo della Lucania, Premio Antonio Valiante: premiate le migliori tesi in Infermieristica

Una giornata di grande emozione quella di ieri, martedì 8 luglio, al P.O. “San Luca” di Vallo della Lucania, dove si è tenuta la cerimonia di consegna della III edizione del “Premio Valiante”, destinato alle quattro migliori tesi di laurea in Infermieristica.

La giornata

L’aula magna del nosocomio era gremita di giovani laureati, istituzioni locali e rappresentanti del mondo sanitario, pronti a celebrare il valore della formazione e della professionalità infermieristica. Il premio, istituito in memoria del compianto Antonio Valiante, ha visto la partecipazione di diverse personalità di spicco, tra cui Simone Valiante, sindaco di Cuccaro Vetere e figlio del fondatore, Diego Valiante, suo fratello, collegato in remoto, e Massimiliano Manfredi, consigliere regionale, anch’egli in collegamento. A moderare l’incontro, il Dott. Cosimo Cicia, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Salerno (OPI).

Un momento per affrontare temi anche sull’importanza della professione infermieristica

Una cerimonia che non si è limitata al semplice riconoscimento accademico, ma che ha voluto mettere in evidenza anche l’importanza della professione infermieristica nel sistema sanitario locale e nazionale. Tra gli ospiti d’onore anche Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati, che ha voluto portare il suo saluto e il suo sostegno ai giovani professionisti della sanità. Il momento è stato anche un’occasione per riflettere sul ruolo centrale che la sanità e gli operatori sanitari rivestono, in particolare in un territorio come il Cilento, spesso segnato da difficoltà nell’accesso ai servizi.

Il valore del lavoro svolto da chi ha contribuito a migliorare la sanità locale è stato sottolineato più volte nel corso della cerimonia, con un focus particolare sull’impegno quotidiano degli infermieri, protagonisti indiscussi della cura e dell’assistenza.