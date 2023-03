Vallo della Lucania: ok alla realizzazione di un centro sportivo polifunzionale

Ok ad un progetto per la realizzazione di un centro sportivo polifunzionale da realizzare in località Forestella a Vallo della Lucania.

Il progetto

L’amministrazione comunale di Vallo della Lucania ha dato mandato agli uffici di affidare l’incarico. Ciò è possibile grazie ad un finanziamento ottenuto dal centro cilentano nell’ambito del Fondo Concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale presso l’Agenzia per la coesione territoriale. Si tratta di risorse finalizzate al rilancio e all’accelerazione del progetto di progettazione nei comuni del Meridione, tra cui la Campania.

Ecco i dettagli del finanziamento

I finanziamenti concessi agli enti territoriali servono per l’affidamento di incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere nell’ambito di specifici settori. Vallo della Lucania ha scelto di utilizzare i propri fondi per avviare l’iter progettuale per il centro sportivo di località Forestella. Una importante iniziativa considerato che a Vallo della Lucania è sempre più crescente la richiesta di nuovi impianti sportivi a disposizione della comunità locale.

I contributi possono essere utilizzati per la messa a bando di premi per concorsi di idee di progettazione o, nei comuni sotto i 5000 abitanti, per la realizzazione di progetti di fattibilità. La dotazione complessiva per il 2021 era di oltre 161 milioni; di 145 milioni per il 2022. Ciò in vista dell’attuazione dei bandi del Pnrr che concedono ulteriori risorse per avviare i progetti.