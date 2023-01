Pnrr: interventi all’Istituto comprensivo di Castel San Lorenzo, Comune punta a finanziamenti

La giunta comunale di Castel San Lorenzo ha riapprovato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per chiedere il finanziamento, con fondi PNRR, dei lavori presso la sede scolastica dell’Istituto Comprensivo.

Il progetto

Il progetto, presentato in risposta all’ Avviso Pubblico per la Messa in Sicurezza e la Riqualificazione delle Scuole, è stato rivisto dall’Ufficio Tecnico Comunale per essere adeguato ai nuovi prezzari.

1mln di euro per gli interventi

Il progetto prevede una spesa di 1.100.04,09 euro. Una somma necessaria per l’efficientamento energetico dell’intero Istituto Comprensivo, di notevoli dimensioni, che verrebbe dotato, grazie a tali fondi, di pannelli solari. Nella cifra sono comprese tutte le spesse, incluso quelle di collaudo post-lavori.