Vallo della Lucania: nominati i membri del nuovo Consiglio Diocesano per gli Affari Economici

Nominati dal Vescovo i membri del nuovo Consiglio Diocesano per gli Affari Economici per il prossimo quinquennio.

Ecco i membri

Pecoraro don Francesco

Bazzoli don Stefano

Lauriello don Carmine

Nicoletti arch. Maria Gabriella

Pilerci dott. Davide

Rizzo ing. Andrea

Nel ringraziare quanti in questo quinquennio hanno svolto il loro servizio nel suddetto Consiglio, il Vescovo augura un proficuo lavoro ai tutti i membri del nuovo Consiglio.

Cos’è il Consiglio diocesano per gli affari economici

Il Consiglio diocesano per gli affari economici rappresenta un organo di natura principalmente tecnica, volto a supportare il Vescovo nell’amministrazione economica della diocesi. Questo organismo non si occupa della gestione diretta dei beni diocesani, ma svolge funzioni di indirizzo e controllo, assicurando che le risorse siano utilizzate in modo efficiente e trasparente. Il compito principale del Consiglio è quello di tradurre le indicazioni pastorali del Vescovo in concrete disposizioni di natura economica e finanziaria. Il Consiglio svolge un ruolo cruciale nel bilanciare il rapporto tra gli obiettivi pastorali e i mezzi finanziari a disposizione.