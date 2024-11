Ritorna il “Sinodo”: il ristorante riapre le porte a Vallo della Lucania. L’annuncio della Diocesi

A partire dal 30 novembre, il ristorante “Il Sinodo” tornerà ad aprire i battenti con una nuova gestione, ma con lo stesso calore e la stessa qualità di sempre.

La guida del ristorante è stata affidata dalla diocesi di Vallo della Lucania a Vincenzo Gatto, un ex dipendente che già lavorava presso “Il Sinodo” e che ha deciso di raccogliere questa sfida. Una scelta che garantisce continuità e assicura che la tradizione culinaria del locale venga preservata.

«Buona parte dello staff precedente continuerà a lavorare nel ristorante, garantendo così continuità nel servizio», fanno sapere dalla Diocesi vallese.

«La riapertura de “Il Sinodo” – aggiungono – rappresenta un’ottima notizia per tutta la comunità vallese: viene offerto di nuovo questo servizio tanto utile e ci si potrà nuovamente ritrovare in un luogo accogliente che è un punto di riferimento per il nostro territorio»

La mensa “Divina Provvidenza” torna a casa

A partire dal 3 dicembre, anche la mensa “Divina Provvidenza” tornerà a svolgere la sua attività all’interno del ristorante. Durante i mesi di chiusura del “Sinodo”, la mensa aveva continuato a offrire i suoi servizi in un’altra sede, ma ora potrà finalmente tornare nella sua location storica.