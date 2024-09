Vallo della Lucania, movida selvaggia addio: nuove regole per riportare la tranquillità in piazza Vittorio Emanuele

Vallo della Lucania si prepara a dire addio alla movida selvaggia che ha caratterizzato negli ultimi anni la centralissima piazza Vittorio Emanuele. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Sansone, ha deciso di intervenire con fermezza per porre fine al disturbo provocato dalla musica ad alto volume e dagli assembramenti notturni, amati dai giovani, meno dai residenti

Un problema di convivenza

Il centro storico della città, lamentano alcuni cittadini, si è trasformato in una discoteca a cielo aperto, creando non pochi disagi ai residenti, soprattutto famiglie e anziani.

Nuove regole per una nuova era

A partire dal 16 dicembre entreranno in vigore nuove disposizioni che limitano il volume della musica e introducono orari più restrittivi per i locali notturni. Un modo per trovare un giusto equilibrio tra voglia di divertirsi ed esigenze di quanti risiedono in zona.

Inoltre, l’amministrazione Sansone è pronta a promuovere una campagna di sensibilizzazione per combattere la piaga del consumo alcolico tra i giovani. Si tratta di un progetto che coinvolgerà non solo i titolari di esercizi commerciali ma anche le famiglie delle nuove generazioni.