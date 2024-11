Vallo della Lucania: luoghi pubblici accessibili a tutti. Arriva il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Il comune di Vallo della Lucania pronto ad adottare il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), un passo importante per migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici e degli edifici nel territorio.

L’iniziativa

La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Antonio Sansone, ha deliberato all’unanimità l’approvazione di un progetto che prevede la redazione di un P.E.B.A. per gli edifici pubblici esistenti, in conformità con le normative vigenti. Questo intervento è reso possibile grazie a un finanziamento di 7.000 euro assegnato dalla Regione Campania, specificamente destinato a programmare l’abbattimento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli spazi pubblici alle esigenze delle persone con disabilità.

Obiettivi della delibera

L’obiettivo principale di questa iniziativa è garantire che tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro capacità fisiche, possano accedere liberamente e in sicurezza agli edifici pubblici e agli spazi urbani. La delibera si basa su una serie di leggi nazionali e regionali che promuovono l’inclusione sociale e la rimozione degli ostacoli architettonici. In particolare, si fa riferimento alla legge quadro per l’assistenza alle persone con disabilità e ai regolamenti specifici che impongono la creazione di percorsi accessibili e l’installazione di semafori acustici.

Importanza della partecipazione

La decisione di partecipare all’avviso pubblico per il finanziamento dei P.E.B.A. rappresenta un’importante opportunità per il comune di Vallo della Lucania, non solo per migliorare l’accessibilità ma anche per promuovere una cultura dell’inclusione.