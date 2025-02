Vallo della Lucania: la Bcc Magna Grecia e l’IIS “Cenni Marconi” insieme per M’illumino di meno

Anche quest’anno la BCC Magna Grecia ha aderito con convinzione all’edizione 2025 di “M’Illumino di Meno”, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, promossa da Caterpillar di Rai Radio 2. L’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Vallo della Lucania ha scelto di mettere in luce il tema della Moda Circolare, una sfida fondamentale per il futuro della sostenibilità, coinvolgendo l’Indirizzo Moda dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cenni Marconi” di Vallo della Lucania in un laboratorio di upcycling (riutilizzo creativo).

L’iniziativa

L’iniziativa ha visto protagoniste le studentesse delle classi 4ª e 5ª, impegnate nella trasformazione creativa di capi d’abbigliamento dismessi, dando loro una nuova vita attraverso il riuso e il riciclo tessile. Il progetto ha offerto un’opportunità concreta per sperimentare la sostenibilità nel mondo della moda, mostrando come sia possibile ridurre gli sprechi e promuovere il consumo consapevole. Le attività svolte sono state documentate anche attraverso un video.

“La BCC Magna Grecia -spiega il Direttore Generale Salvatore Angione– ha sempre sostenuto progettualità che mettono al centro la sostenibilità e l’educazione delle nuove generazioni. Crediamo che il tema della sostenibilità non riguardi solo l’ambiente, ma anche la cultura economica e sociale. La moda è uno dei settori più impattanti a livello globale in termini di consumo di risorse e inquinamento: lavorare con i giovani su questi argomenti significa investire su un futuro più responsabile e consapevole”. Il Direttore Generale sottolinea il valore della circolarità e della sostenibilità come elementi centrali dell’economia del futuro: “Negli ultimi decenni abbiamo vissuto un modello economico basato sul consumo rapido e lo spreco. Oggi, invece, i giovani si dimostrano più attenti di noi, e il loro impegno per la moda sostenibile è un segnale forte. Abbiamo il compito di sostenere iniziative di questo tipo, promuovendo non solo la consapevolezza ambientale, ma anche nuove forme di imprenditorialità legate alla sostenibilità. D’altra parte, il contesto normativo europeo spinge verso questa direzione: basti pensare agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e alle politiche di transizione ecologica del PNRR.”

Anche la professoressa Caterina Montano, docente dell’IIS “Cenni Marconi”, esprime grande soddisfazione per questa collaborazione: “Come Istituto lavoriamo da anni sul concetto di riuso e riciclo, perché crediamo che la moda possa e debba essere più sostenibile. Il laboratorio di upcycling è stato un’occasione preziosa per mostrare ai nostri studenti che il design e la creatività possono coniugarsi con il rispetto dell’ambiente. Ringraziamo BCC Magna Grecia per aver creduto nel nostro progetto, e per averci dato l’opportunità di sensibilizzare ulteriormente i ragazzi su questi temi fondamentali.”

Le finalità

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di attività promosse dalla BCC Magna Grecia per la sostenibilità, che abbraccia non solo il risparmio energetico, ma anche la tutela ambientale e la diffusione di buone pratiche tra i giovani e le imprese del territorio.