Bcc Magna Grecia: da un progetto di fusione a numeri record, ecco il bilancio 2024

I risultati di bilancio dell’esercizio 2024 di BCC Magna Grecia, nata a seguito di un ambizioso

progetto di fusione, evidenziano un percorso di crescita e consolidamento che conferma la

validità delle scelte strategiche intraprese. Le performance registrate in termini di efficienza,

redditività e patrimonializzazione sono decisamente positive e superano le aspettative

iniziali.

I numeri

In particolare, l’efficienza operativa della Banca si riflette in un significativo miglioramento dei costi di struttura, con un rapporto Cost-Income che si attesta a livelli competitivi(58,78%). Questo risultato è il frutto di sinergie derivanti dalla fusione, che hanno permesso di ottimizzare le risorse e di ridurre i costi operativi, senza compromettere la qualità del servizio offerto ai clienti. Dal punto di vista della redditività, Banca Magna Grecia ha registrato un incremento significativo dell’Utile Netto (14,3 milioni di euro), sostenuto da una gestione attenta del portafoglio crediti e da un’adeguata diversificazione delle fonti di ricavo. Il margine d’interesse e le commissioni nette hanno contribuito in modo sostanziale a questo risultato, dimostrando la capacità della Banca di adattarsi alle dinamiche di mercato e di cogliere opportunità di business anche in un contesto di forti incertezze.

I punti di forza

La patrimonializzazione rappresenta un ulteriore punto di forza, con Fondi Propri che si

attestano a 130 milioni di euro e un Total Capital Ratio del 26,06%. Questo non solo offre

una solida protezione contro eventuali rischi, ma rappresenta anche un elemento di fiducia

per i clienti e gli investitori, confermando la stabilità e la solidità della Banca.

La raccolta complessiva si attesta a 1,6 miliardi di euro con un incremento nei 12 mesi di

circa 80 milioni di euro. Il Prodotto Bancario Lordo ha raggiunto i 2,34 miliardi di euro.

In merito al profilo di rischiosità, i risultati evidenziano una gestione prudente e lungimirante. La Banca ha mantenuto un tasso di Sofferenze nette contenuto (0,06%), un Gross NPL del 3,76%, un NET NPL dell’1,15% e un Texas Ratio del 6,77%. Il grado di copertura degli NPL risulta robusto grazie a un’attenta valutazione del credito e all’implementazione di strategie di monitoraggio costante: copertura delle sofferenze del91% e delle UTP del 69%. Questo approccio ha permesso di ridurre l’esposizione a rischi e di mantenere un portafoglio crediti equilibrato.

L’impegno della Bcc Magna Grecia

Infine, è importante sottolineare il ruolo di BCC Banca Magna Grecia come istituzione locale impegnata nello sviluppo economico e sociale del territorio. In un periodo caratterizzato da forti preoccupazioni connesse allo scenario macroeconomico e alle tensioni geopolitiche, la Banca ha dimostrato di essere un partner affidabile per le comunità locali, sostenendo iniziative imprenditoriali e progetti di investimento che favoriscono la crescita e la coesione sociale. Questo impegno non solo contribuisce al benessere economico del territorio di riferimento, ma rafforza anche il legame di fiducia tra la Banca e i suoi clienti.

Questi risultati testimoniano anche una chiara dimostrazione di come la coesione e l’armonia all’interno del Consiglio di Amministrazione di BCC Magna Grecia abbiano giocato un ruolo cruciale nel raggiungimento di tale successo. Il Consiglio, composto da rappresentanti di diverse aree e culture, ha lavorato in sinergia, mettendo da parte ogni forma di campanilismo e unendo le proprie forze per rappresentare al meglio le esigenze di tutti i territori serviti. Questa maturità e apertura al dialogo hanno permesso di sviluppare strategie condivise e innovative, in grado di rispondere efficacemente alle sede del mercato. I risultati ottenuti sono la prova evidente che progetti complessi possono essere vincenti quando sono fondati sulla cooperazione e sulla valorizzazione delle diversità. L’auspicio è che l’esperienza di BCC Magna Grecia possa essere di esempio per altre realtà, avendo dimostrato in maniera oggettiva che il lavoro di squadra e la visione comune sono fondamentali per raggiungere obiettivi ambiziosi.

La Governance tutta di BCC Magna Grecia esprime un sincero ringraziamento ai Soci e ai

Clienti per la ducia riposta e a tutto il personale per l’impegno profuso, la dedizione ed il

senso di appartenenza dimostrati e guarda al futuro con ottimismo e con profondo senso di

responsabilità, pronta a continuare il percorso di crescita e innovazione sempre al servizio

delle Comunità che rappresenta.