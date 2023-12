Vallo della Lucania: infastidiva titolare di un bar, arrestato brasiliano

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania nella notte del 10 dicembre scorso, hanno arrestato, in flagranza di reato, L.D.S.L.P, 31 enne di origini brasiliane, per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. I Carabinieri, in servizio di controllo dinamico del territorio di Vallo della Lucania, nel corso della notte sono intervenuti a richiesta della titolare di un noto bar cittadino che segnalava la presenza di un uomo che, in stato di ubriachezza molesta, la infastidiva. Nel tentativo di sottrarsi al controllo dei militari intervenuti, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta allo smodato uso di alcolici, li aggrediva cagionando ad uno di essi lesioni al volto.

L’arresto

L’indagato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Vallo della Lucania.