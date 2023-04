Vallo della Lucania: in mattinata sarà svelato il nuovo vescovo, ma c’è lo spoiler del sindaco

Serata di grande fermento quella vissuta da due Diocesi: comunicazioni ufficiali a tutti i sacerdoti fissate per questa mattina alle 11.30 sia in quella di Vallo della Lucania che in quella di Cassano allo Jonio in Calabria. Facile fare 2+2… Vallo avrà il suo nuovo Vescovo in sostituzione di Mons. Ciro Miniero nominato già da qualche mese Arcivescovo di Taranto e rimasto ad interim in diocesi come amministratore apostolico fino al subentro del suo successore, mentre per la Diocesi di Cassano allo Jonio la “notizia” è l’ordinazione episcopale di un proprio presbitero.

Ecco chi sarà il nuovo Vescovo

Tutti gli indizi sembrano convergere su Don Vincenzo Calvosa, attuale parroco a Trebisacce in provincia di Cosenza, vicario episcopale per l’economia e, tra gli altri incarichi, Presidente della Commissione per l’Arte Sacra.

Un profilo giovane e dinamico di cui si sottolinea lo zelo pastorale.

Le parole del sindaco di Vallo della Lucania

A darne conferma, rompendo il protocollo istituzionale che vorrebbe la notizia riservata fino alla comunicazione ufficiale data alle rispettive Diocesi, è stato però questa mattina il sindaco di Vallo della Lucania Antonio Sansone che con una nota ufficiale dà il benvenuto e gli auguri (oggi si celebra San Vincenzo) al “nuovo vescovo Vincenzo”. Uno spoiler in piena regola, in tarda mattinata l’ufficialità.