Da Vallo della Lucania a Taranto: mons. Ciro Miniero inizia il cammino pastorale in Puglia

Monsignor Ciro Miniero ha iniziato ufficialmente la sua missione nell’arcidiocesi di Taranto. Ieri, domenica 18 dicembre, ha preso possesso canonico dell’ufficio pastorale dove svolgerà la carica di Arcivescovo Coadiutore.

Il nuovo incarico pastorale per mons. Ciro Miniero

Affiancherà l’arcivescovo monsignor Filippo Santoro. Per i primi mesi avrà il ruolo di vicario generale. “Una nuova realtà, per me sconosciuta e ho tanta emozione. In mons. Filippo Santoro, nel suo abbraccio, mi sono sentito già a casa. Poi un segno chiaro della bellezza di questa comunità è stata l’attenzione e la vivacità dimostrata con la presenza di oggi. È un abbraccio – ha affermato mons. Ciro Miniero – e una grazia di Dio essere qui. I problemi li conoscevo ma conosco anche la forza e l’orgoglio di questa comunità tarantina che sa andare con fierezza avanti. Il mio augurio per il 2023 e per l’inizio di questo mandato è la pace interiore per ciascuno di noi. Parte tutto da lì”.

Monsignor Miniero resterà anche in carica Vallo della Lucania come amministratore apostolico della Diocesi, così come deciso dal Dicastero per i Vescovi, fino alla designazione del suo successore.

Il saluto della Diocesi vallese

Don Francesco Pecoraro, Delegato ad omnia della diocesi vallese, ha voluto inviare un messaggio a monsignor Ciro Miniero che per 11 anni ha svolto il suo incarico nel Cilento: