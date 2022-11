Monsignor Ciro Miniero lascia la Diocesi di Vallo: ecco quando prenderà possesso del nuovo incarico

Il Vescovo, S.E. Mons. Ciro Miniero, ha annunciato che il prossimo 18 dicembre prenderà possesso canonico dell’ufficio conferitogli dal Santo Padre di Arcivescovo Coadiutore di Taranto. Il vescovo lascia la guida della Diocesi di Vallo della Lucania dopo ben 11 anni. Il nuovo incarico gli è stato assegnato lo scorso ottobre; all’Arcidiocesi di Taranto, ricoprirà il ruolo di Arcivescovo al posto di monsignor Filippo Santoro.

Monsignor Ciro Miniero lascia Vallo della Lucania

L’addio a Vallo della Lucania non sarà però definitivo. La Diocesi cilentana diventerà sede vacante, ma Monsignor Ciro Miniero manterrà l’incarico di Amministratore Apostolico, come deciso dal Dicastero per i Vescovi, fino alla presa di possesso canonico del Vescovo che sarà designato come suo successore.

La successione

Il nome del successore di Monsignor Ciro Miniero non è ancora stato annunciato. Nelle scorse settimane, però, si era diffuso il nome don Roberto Piemonte, nato ad Eboli, 44 anni lo scorso 25 novembre e sacerdote il 30 aprile 2009.

Attualmente svolge il suo ministero sacerdotale come Vicario Episcopale per la Pastorale e rettore della Chiesa di San Benedetto a Salerno. Don Roberto Pimonte è anche docente di filosofia della religione presso l’Istituto di Scienze Religiose di Salerno. Inoltre ha conseguito la laurea in Lettere Moderne e la laurea magistrale in Filosofia presso l’Università degli Studi di Salerno. Sarà davvero lui il successore di Ciro Miniero?