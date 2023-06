Vallo della Lucania: il Vescovo Vincenzo Calvosa prende il posto di Ciro Miniero

Una piazza Vittorio Emanuele piena di fedeli e animata da grande entusiasmo ha salutato l’ingresso del nuovo Vescovo di Vallo della Lucania Mons. Vincenzo Calvosa. A portare il saluto in cattedrale, dopo il passaggio di consegne da parte di Mons.Miniero, il Vicario Generale Don Franco Pecoraro. In piazza invece si è svolta la celebrazione eucaristica, alla presenza di oltre 100 presbiteri, dei Vescovi della Campania e del Vescovo di Cassano all’Jonio Mons. Vincenzo Savino.

L’omelia del nuovo vescovo

Nella sua prima omelia da Vescovo Mons. Calvosa si è soffermato su tre passi offerti dalla liturgia nel giorno della solennità della nascita di San Giovanni Battista: dalla prima lettura tratta dal Libro del Profeta Isaia il riferimento alla chiamata sin dal grembo materno, per riflettere sulla dignità della persona umana sin dal suo concepimento, dal Vangelo il richiamo al deserto come spazio e tempo di ascolto del Signore che il nuovo Pastore richiama come elemento essenziale per svolgere il proprio ministero episcopale, infine dagli Atti degli Apostoli la consapevolezza, come Giovanni, di non dover guardare a se stesso ma all’annuncio di Cristo che è il centro assoluto dell’azione pastorale e di governo della Diocesi.

L’accoglienza della comunità

Il nuovo Vescovo, accolto dalle comunità del cammino neocatecumenale giunte dalla Calabria, dai lupetti dei gruppi scout, dalle confraternite, dai volontari dell’Azione Cattolica e della protezione civile, si è fermato dopo la celebrazione in piazza per salutare tutti i fedeli accorsi, in particolari i gruppi diocesani dell’Unitalsi, visibilmente commossi per la sua premura.

Ora inizia il cammino del nuovo Pastore della Diocesi di Vallo della Lucania, con le comunità locali pronte ad accoglierlo e a farsi guidare lungo il cammino negli anni a venire.