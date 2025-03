Vallo della Lucania: il Comitato Festa prepara le celebrazioni di San Pantaleone | VIDEO

L’edizione 2025 della festa di San Pantaleone sarà un evento senza precedenti. Per la prima volta, il 27 luglio, la tradizionale processione sarà arricchita dalla presenza della Madonna delle Grazie, dando alla celebrazione un valore storico e spirituale ancora più profondo.

Le dichiarazioni

A confermarlo è un membro del direttivo del Comitato Festa, Manlio Morra, che sottolinea l’importanza di questa scelta. “Quest’anno viviamo il Giubileo della Speranza e abbiamo voluto rendere la festa di San Pantaleone ancora più significativa. L’inedita partecipazione della Madonna delle Grazie alla processione renderà questo momento un’occasione unica per rafforzare la nostra fede e il senso di comunità”, ha dichiarato. Grande attesa anche per le luminarie della ditta De Filippo, che da dieci anni impreziosiscono la festa con spettacolari giochi di luce. Per l’occasione verrà realizzato qualcosa di unico, senza però svelare troppi dettagli. Il Comitato Festa invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente ai preparativi e alla realizzazione dell’evento, affinché questa edizione possa lasciare un segno nella storia di Vallo della Lucania e nel cuore di tutti i fedeli.