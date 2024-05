Vallo della Lucania, il 27 maggio la consegna dei lavori al “Morra”

Lunedì 27 maggio 2024 alle ore 11.00, presso l’impianto sportivo ci sarà la consegna dei lavori di riqualificazione del Campo Sportivo “G. Morra”. A comunicarlo l’Amministrazione Comunale guidata dal primo cittadino Antonio Sansone.

Al via i lavori di restyling dell’impianto sportivo

Partiranno a breve quindi i lavori di riqualificazione ed adeguamento dello stadio “G.Morra”; nei giorni scorsi c’era stato un rallentamento a causa di un accesso agli atti richiesto da una delle ditte coinvolte nella gara di appalto.

Le dichiarazioni

“Abbiamo tutti l’interesse a ridare questo spazio pubblico alla collettività e alla Gelbison, e a poter far tornare qui la squadra e a farla competere nel campionato a Vallo della Lucania“, ha aggiunto il consigliere con delega al patrimonio Antonio Bruno.

Gli importanti interventi in programma serviranno per garantire l’omologazione dell’impianto sportivo anche per le gare di Lega Pro. Avrà una capienza di 1500 posti e un manto erboso nuovo di dimensioni congrue ai regolamenti.