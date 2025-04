Vallo della Lucania: ieri in scena la tradizionale Via Crucis per le vie del centro storico | VIDEO

Anche quest’anno nel giorno della Domenica delle Palme si è svolta la tradizionale via crucis per le vie del centro cittadino di Vallo della Lucania, tra momenti di riflessione e di preghiera.

Il percorso

La via crucis partita dalla Cattedrale di san Pantaleone ha attraversato tutto il centro storico di Vallo per poi sostare per l’ultima stazione davanti l’Ospedale San Luca, occasione è stata per rivolgere un pensiero al personale sanitario e agli ammalati.

Un momento di preghiera comunitaria

“È stato bello ancora una volta quest’anno ritrovarsi insieme a pregare e meditare sulla passione di Cristo, abbiamo letto e meditato con un testo della CEI. Questo ci introduce a questa settimana particolare, la Settimana Santa, e ci invita maggiormente alla preghiera e alla riflessione che continueremo nei prossimi giorni”, ai microfoni di InfoCilento, Giovanna Sorrentino, parrocchiana e segretaria delle parrocchie di Vallo della Lucania.