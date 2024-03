Si è svolta ieri, venerdì 22 marzo, la Via Crucis un cuore che arde per ricordare Padre Romero e i martiri. L'evento, organizzato dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria in collaborazione con Don Carlo Pisani, parroco di San Pietro e Paolo, è stato presieduto da S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania.