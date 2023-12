Vallo della Lucania, furti in pieno giorno. Ladri in azione a Pattano

Pomeriggio di furti a Pattano di Vallo della Lucania. Brutto rientro a casa per almeno 2 famiglie residenti in un contesto residenziale nella periferia della località cilentana. Le camere da letto, messe a soqquadro, hanno lasciato attoniti i proprietari rincasati verso l’ora di cena.

Il bottino

Sottratti gioielli, ori e profumi, qualche oggetto ritenuto di certo interesse. I furti, sicuramente avvenuti nel pomeriggio, complici gli accessi retrostanti più nascosti rispetto a quelli principali, che danno sulla strada, hanno regalato agli ignari proprietari, minuti di sgomento ed indignazione.

Continua ad allungarsi, infatti, la lista dei furti perpetrati in decine di comuni del Cilento e Vallo di Diano, tutti avvenuti non necessariamente con la complicità della notte e troppo spesso in orari che lasciano dubbi sulla casualità dei reati, che avvengono in un range di tempo troppo preciso.