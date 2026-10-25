Attualità

Vallo della Lucania: prevenzione e vigilanza sul territorio con le guardie ambientali

Il Comune di Vallo della Lucania rinnova la convenzione con l'A.I.S.A.: in arrivo fototrappole e guardie ambientali volontarie contro l'abbandono.

Di:
Antonio Pagano
Vallo della Lucania

Prosegue con determinazione l’impegno del Comune di Vallo della Lucania sul fronte della tutela ambientale e del contrasto al fenomeno dell’abbandono incivile dei rifiuti. La Giunta Comunale, guidata dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato il rinnovo della convenzione con la sezione territoriale locale dell’A.I.S.A. (Associazione Italiana Sicurezza Ambientale) per la gestione del servizio di prevenzione e vigilanza sul territorio.

Dettagli della convenzione e supporto alle Guardie Ambientali

L’accordo stipulato ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data della precedente scadenza annuale. Per lo svolgimento delle attività operative, all’Organizzazione di Volontariato A.I.S.A. verrà erogato un rimborso spese pari a 500,00 euro mensili per l’intera validità della convenzione. Si rinnova così una collaborazione già consolidata negli anni tra il centro cilentano e l’associazione di volontariato.

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Il ruolo sussidiario dell’A.I.S.A. nella tutela del territorio

Le Guardie Ambientali Volontarie svolgono una funzione sussidiaria, affiancando e supportando le istituzioni preposte senza sostituirsi alle amministrazioni locali o alle forze dell’ordine e di Polizia. Operando nello spirito del volontariato, il gruppo contribuisce a potenziare i controlli sul rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale e salvaguardia degli animali.

Fototrappole e monitoraggio per contrastare le micro-discariche

Tra le novità prescritte nella delibera di Giunta, viene richiesto all’associazione di dotarsi di un numero adeguato di dispositivi di videosorveglianza mobile, come le “fototrappole”. Lo strumento tecnologico servirà ad amplificare l’azione di deterrenza, prevenzione e repressione dell’abbandono dei rifiuti, consentendo l’identificazione dei responsabili e impedendo la formazione di micro-discariche nelle aree urbane ed extraurbane.

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