Vallo della Lucania, dal 2026 la Tari sarà più leggera: prevista una riduzione fino al 10%

Buone notizie per i cittadini di Vallo della Lucania: a partire dal prossimo anno, la tassa sui rifiuti (Tari) subirà una significativa riduzione. È quanto emerso dal consiglio comunale tenutosi ieri pomeriggio, alle 18:30, presso l’aula consiliare, alla presenza del sindaco Antonio Sansone.

Il risultato

Secondo quanto approvato, le utenze domestiche e non domestiche potranno beneficiare di un taglio compreso tra l’8% e il 10% sull’importo della tassa. Il risultato è stato reso possibile da una razionalizzazione dei costi legati al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e da nuove regole introdotte da Areram, l’ente che gestisce il servizio sul territorio.

Le misure

Il consiglio ha anche deliberato un’ulteriore misura a favore delle famiglie: l’estensione del Bonus energia anche al pagamento della Tari. In pratica, i beneficiari del sostegno per i costi energetici potranno utilizzarlo per coprire, in parte, anche la tassa sui rifiuti.

“Un risultato in controtendenza a livello nazionale, frutto di un lavoro attento da parte dell’amministrazione, ma soprattutto positivo per tutta la collettività”, ha commentato il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, sottolineando il valore dell’azione amministrativa.