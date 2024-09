Vallo della Lucania, cucciolo di maremmano rinvenuto in gravi condizioni: possibile avvelenamento

Una triste scoperta quella fatta questa mattina, nel parcheggio adiacente via Ottavio Valiante, di fronte alla chiesa di Santa Teresa, da parte della Polizia Municipale di Vallo della Lucania. Un cucciolo di cane maremmano è stato trovato in evidente stato di malessere e infermità.

Le ipotesi

Il cane, probabilmente vittima di avvelenamento, è stato immediatamente soccorso e sottoposto a cure da parte del Servizio Veterinario dell’ASL, che ha avviato gli accertamenti necessari per chiarire le cause del malore.

Al momento, non si esclude che l’animale possa aver ingerito cibo o oggetti contaminati da sostanze velenose, ipotesi che ha fatto scattare l’allerta tra i residenti del quartiere.

L’amministrazione comunale infatti ha prontamente invitato i proprietari di cani che frequentano abitualmente la zona a prestare la massima attenzione durante le passeggiate quotidiane, in particolare nell’area compresa tra rione San Crescenzo, via Ottavio Valiante, via Gabriele Iannotti, via Michelangelo Mainente, via Nicola Battagliese e il tratto di via Ottavio de Marsilio.

Il quartiere è sotto stretta osservazione, e ulteriori misure saranno valutate in base all’esito degli esami veterinari attualmente in corso.