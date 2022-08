Veleno in strada a Piano Vetrale: cane rischia la morte

ORRIA. Cane ingerisce veleno in strada e rischia la morte per avvelenamento. E’ accaduto a Piano Vetrale, frazione del Comune di Orria. Un cane nei giorni scorsi ha ingerito delle sostanze velenose abbandonate in strada ed ha iniziato subito a stare male.

Solo l’intervento di alcuni presenti ha permesso di scongiurare il peggio garantendogli in temi brevi le necessarie cure. Purtroppo tali episodi non sono nuovi. Già in passato sono state segnalate esche avvelenate sul territorio, lasciate forse per colpire cani e gatti randagi ma anche i tanti animali selvatici che sempre più si spingono nel centro abitato.

Tali azioni, però, sono punite dalla legge. Avvelenare un animale è infatti un reato punito ai sensi dell’art. 544-bis e 544-ter del codice penale, cioè rispettivamente uccisione e maltrattamento di animali.

L’appello dei residenti è a maggiori più controlli, al fine di “incastrare” gli autori di tali azioni.