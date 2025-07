Vallo della Lucania, bilancio non approvato: «Prefetto nomini commissario e sciolga il consiglio»

Una nota indirizzata al Prefetto di Salerno per chiedere lo scioglimento del consiglio comunale. A firmarla i consiglieri comunali Marcello Ametrano, Giuseppina Sansone, Lara Giulio e Mario Fariello, esponenti del gruppo SiAmo Vallo.

La nota

Al centro della missiva la “grave situazione di inadempienza da parte del consiglio comunale vallese relativa alla mancata approvazione del rendiconto di gestione per l’anno finanziario 2024”. Il termine ultimo era quello del 30 aprile ma, a tutt’oggi, il consiglio comunale non è stato convocato per trattare l’argomento. Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, aveva già diffidato l’Ente ad inizio giugno affinché provvedesse entro venti giorni, termine ora scaduto.

Le richieste

Alla luce di ciò, i quattro consiglieri comunali di minoranza chiedono al Prefetto di “adottare immediatamente quanto dettato dalla normativa, precedendo alla nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione inadempiente e avviando contestualmente la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale”.