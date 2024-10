Vallo della Lucania: ancora violenza su operatori sanitari. Aggredito personale del 118

Ancora violenza ai danni di personale sanitario. Accade a Vallo della Lucania. Due operatori sanitari del 118 sarebbero stati aggrediti da un uomo armato di martello, mentre erano impegnati in un intervento di soccorso. L’episodio, avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli operatori sanitari.

I sanitari, un infermiere e un autista, erano stati chiamati per un’emergenza apparentemente ordinaria. Giunti sul posto, ci sarebbero stati momenti di tensione con un uomo che li avrebbe colpiti ripetutamente con un martello. Per i due è stato necessario il trasferimento all’ospedale “San Luca”.

Le cause dell’aggressione

Le motivazioni che hanno portato ad un episodio simile sono al vaglio delle forze dell’ordine che stanno accertando eventuali responsabilità.

In passato non erano mancati episodi simili, sia presso i presidi sanitari che durante gli interventi di soccorso. L’ultimo in ordine di tempo accadde al personale della Croce Rossa di Agropoli, impegnata in un intervento di soccorso a Torchiara.

Le richieste di maggiore sicurezza

Episodi, questi, che ripropongono con forza la questione della sicurezza degli operatori sanitari. Sindacati e associazioni di categoria chiedono da tempo misure concrete per proteggere chi lavora in ambito sanitario.