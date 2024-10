Vallo della Lucania: alunni in ritardo per colpa del bus? Parla l’assessore Iolanda Molinaro

Alcuni studenti dell’ IIS “Cenni Marconi” di Vallo della Lucania, non riescono ad entrare in classe al suono della campanella. È questa la questione sollevata da alcuni genitori e dagli studenti stessi, che secondo quanto riportato, si trovano a vivere una situazione di disagio non dipesa da loro.

La problematica

Le cause dei ritardi nell’arrivare a scuola, sarebbero di fatto imputabili al trasporto pubblico, o meglio ad alcune specifiche linee. Nei giorni lunedì e giovedì, infatti, l’orario di inizio delle lezioni per gli alunni del Cenni è previsto per le 08:00, ma per gli studenti questo significherebbe entrare in ritardo in classe. Sul caso è intervenuta l’assessore alla Pubblica Istruzione Iolanda Molinaro, nonché docente dell’istituto che chiarisce la situazione.

Le dichiarazioni

“La questione non è allarmante, il dirigente accoglie anche i ragazzi che entrano più tardi, naturalmente con una previa giustificazione da parte dei genitori”, dice. “Parliamo di pochi minuti di ritardo al giorno. Servirebbe collaborazione da parte dei ragazzi stessi che anziché fermarsi nei bar a fare colazione, dovrebbero apprestarsi ad entrare in aula”, conclude.