Vallo della Lucania, topi al “Cenni Marconi”: alunni trasferiti nella sede succursale

Maturità movimentata per gli alunni dell’istituto “Cenni Marconi” di Vallo della Lucania. Lunedì mattina, presso l’aula magna della sede centrale di via Pinto, sono comparsi dei topi. Il preside Nicola Iavarone, dopo insistenti lamentele della commissione esaminatrice, è stato costretto a dirottare per il giorno seguente gli esami nella sede succursale di Via Badolato.

Un problema noto

La presenza di topi all’interno del “Marconi” non è una novità, anzi sarebbe un problema che ha afflitto l’istituto per l’intero anno scolastico. Stando a quanto si apprende da membri del personale scolastico , ci sarebbero stati vari avvistamenti di questi animali da diverso tempo, tutti segnalati al dirigente scolastico con l’annessa richiesta di attuare delle misure di derattizzazione. Di certo gli sforzi messi in campo ad oggi si sono rivelati inefficaci.

La denuncia social

Intanto, molti genitori segnalano il problema e monta la polemica: “Una situazione scandalosa che non viene affrontata nella giusta maniera, nessuno ha voluto usufruire dei fondi PNRR per la derattizzazione e adesso sono queste le conseguenze”– denunciano sui social.