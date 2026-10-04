Attualità

Vallo della Lucania, al via l’Assemblea Pastorale 2026-2027

Scopri il programma dell'Assemblea di inizio Anno Pastorale 2026-2027 della Diocesi di Vallo della Lucania, dedicata all'iniziazione cristiana

Di:
Ernesto Rocco
Vincenzo Calvosa

La Diocesi di Vallo della Lucania si prepara ad inaugurare il cammino pastorale 2026-2027 con un appuntamento di grande rilievo per la comunità ecclesiale locale. L’assemblea diocesana si terrà nei giorni 15 e 16 ottobre 2026 presso il Cine-Teatro La Provvidenza di Vallo della Lucania, ponendo al centro del dibattito il tema centrale dell’iniziazione cristiana e le sfide educative attuali.

Programma e appuntamenti delle giornate

L’evento prenderà il via alle ore 17.00 in entrambe le date previste. La prima sessione si aprirà con la tradizionale preghiera dei Vespri seguita dall’intervento inaugurale del Vescovo, monsignor Vincenzo Calvosa. Il cuore della prima giornata sarà affidato al professor don Pietro Angelo Muroni, preside della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Urbaniana di Roma, che terrà la relazione intitolata “Se tu conoscessi il dono di Dio. Iniziazione cristiana e pastorale: tra catechesi, liturgia e carità”. Al termine dell’esposizione, i partecipanti potranno prendere parte al dibattito aperto, condividendo riflessioni utili alla programmazione diocesana.

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Obiettivi e prospettive per la comunità

Il focus principale della due giorni sarà incentrato sul tema “Generare ed educare alla Fede”, considerato il perno attorno a cui ruoterà l’intera progettualità pastorale dei prossimi anni. La Chiesa locale intende così riflettere sulle modalità più efficaci per accompagnare i fedeli nel percorso di crescita spirituale, valorizzando la sinergia tra l’annuncio del Vangelo, la catechesi, la celebrazione liturgica e la testimonianza della carità. L’iniziazione cristiana viene dunque configurata come un percorso organico e condiviso per tutta la comunità.

La programmazione e il mandato finale

La seconda giornata, fissata per il 16 ottobre, vedrà la presentazione ufficiale della programmazione pastorale per l’anno 2026-2027, con il calendario delle iniziative e degli eventi che coinvolgeranno le parrocchie del territorio. I lavori si concluderanno con la sintesi conclusiva del Vescovo e con il momento solenne del Mandato agli Operatori Pastorali, un gesto simbolico per affidare l’impegno di quanti operano quotidianamente nelle diverse realtà ecclesiali a servizio della missione diocesana.

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