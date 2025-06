Vallo della Lucania, al via i Solenni festeggiamenti per San Pantaleone: ieri l’Ostensione del Quadro

Tanta partecipazione ieri, venerdì 27 giugno, a Vallo della Lucania per l’Ostensione del Quadro di San Pantaleone nel corso Fratelli De Mattia, come di solito avviene un mese prima della festa. Un momento molto sentito dalla cittadina che ha dato ufficialmente inizio al periodo di preparazione alla festa di quest’anno che culminerà nella Solenne processione del 27 luglio in cui sfilerà per la prima volta per le strade cittadine anche la statua della Madonna delle Grazie.

Le parole del parroco, Don Aniello Adinolfi

“È l’ inizio del mese di San Pantaleone che quest’anno si inserisce nell’ambito dei solenni festeggiamenti giubilari in onore della Madonna delle Grazie e di San Pantaleone voluti dal nostro Vescovo, in occasione dell’Anno Santo. – ha detto il parroco Don Aniello Adinolfi – Noi stiamo facendo la novena alla Madonna delle Grazie, il 2 luglio celebreremo la sua festa liturgica ma la processione della Madonna sarà fatta il 27 luglio, il 26 la Statua sarà portata qui in Cattedrale e il 27 la Madonna uscirà in processione, ultima ad uscire dalla Cattedrale, prima le statue dei Santi, poi la Statua di San Pantaleone ed infine Lei, Madre e Regina che avrà il posto d’onore, il posto che le spetta e sarà portata in processione la Statua insieme con la Statua di San Pantaleone e degli altri santi. Un evento che a memoria d’uomo non si è mai verificato, quindi un evento unico che aspettiamo con trepidazione e che vivremo con grande emozione. Il 28 poi la Statua rientrerà nel Santuario dove resterà esposta fino al 14 agosto quando sarà ricollocata nella nicchia in attesa della celebrazione del decennio vero e proprio nell’anno 2028”.

I principali appuntamenti civili

“Quest’anno abbiamo una particolare responsabilità perché la nostra festa assume una dimensione giubilare, e quindi abbiamo curato moltissimo la parte civile e come e più di ogni anno. – ha spiegato Manlio Morra del Comitato Festa di San Pantaleone – Quindi abbiamo sia i momenti musicali, abbiamo due bande, due grandi concerti bandistici, uno per il 26 e il 27 luglio, Città di Rutigliano e il 28 abbiamo invece la Grande Banda del Cilento, entrambi i concerto bandistici parteciparanno alle processioni e faranno i loro concerti nelle piazze cittadine.

E poi il 29 com’è tradizione, il giorno 29 è dedicato soprattutto alla parte civile della festa, la sera abbiamo previsto un concerto che in realtà è un doppio concerto, perché abbiamo due protagonisti, due giovani protagonisti delle ultime edizioni di Sanremo, una è Sarah Toscano, l’altro sono un collettivo di cantanti italiani di Empoli che sono i Bnker 44 e che ci consentiranno anche di dare spazio al momento di svago, al momento del divertimento soprattutto per i giovani. La parte civile della festa naturalmente si unisce alla parte più importante, alla parte centrale che è caratterizzata dalla cerimonie in chiesa e soprattutto dalla processione”.