Vallo della Lucania: 400 mila euro della CDP per interventi urgenti sul territorio

Il comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, aveva ottenuto in prestito 400 mila euro dalla Cassa Depositi e Prestiti, destinati ai lavori di messa in sicurezza della frazione di Massa.

Gli interventi in programma

L’Ente destinerà quelle risorse ad interventi più “urgenti” riguardanti la manutenzione di edifici scolastici, delle strade comunali, di infrastrutture sportive destinate alla pratica sportiva del tennis. Il prestito in questione ha durata ventennale e verrà saldato, mediante rate a cadenza semestrale, entro il 2040.

Completato l’iter progettuale avviato nei mesi scorsi per la realizzazione di interventi urgenti sul territorio; con le risorse a disposizione saranno finanziate le opere di manutenzione straordinaria all’edificio scolastico “Martin De Mattia”, fino all’importo di € 176.804,50, atteso che l’Amministrazione pone al primo posto tra le esigenze da soddisfare quella del miglior funzionamento del servizio scolastico, tenuto conto della necessità di ricollocare le aule del plesso “A. Torre” che deve essere demolito nell’ambito dei lavori di ricostruzione dell’edificio che ospita i plessi “Torre” e “Parmenide” con fondi del PNRR.

Le opere che saranno finanziate

Saranno finanziate poi le opere di manutenzione straordinaria dell’impianto “G. BarreIla” in via Cafasso, per un importo di € 23.195,50 in modo da consentire la manutenzione straordinaria dell’impianto; e gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità interna del centro abitato della Frazione Massa, per un importo di € 200.000,00. Il diverso utilizzo dei mutui non comporta alcun incremento della percentuale di indebitamento costituendo una devoluzione ad altro investimento dei mutui a suo tempo assunti.