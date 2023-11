Vallo della Lucania: ecco il programma degli eventi natalizi

Si scalda l’atmosfera del Natale anche nel Comune di Vallo della Lucania; l’Ente cilentano ha svelato difatti un ricco programma di eventi per grandi e i più piccoli già a partire dal 1° dicembre con l’inaugurazione del calendario dell’Avvento.

Natale Vallese : ecco tutti gli appuntamenti

Dal 1° al 24 dicembre

Ore 17.00 – Calendario dell’Avvento a cura dell’Associazione “Il Corriere Vallese” – Inaugurazione venerdì 1° dicembre, Piazza Vittorio Emanuele;

3 dicembre

Ore 17.30 – Letture animate per bambini a cura dell’Associazione Cittadinanza Attiva, Sala delle erbe Palazzo della Cultura;

6 dicembre

Festeggiamenti in onore di San Nicola, Rione Spio, organizzati dal comitato festa San Nicola;

7 dicembre

Ore 9.00 – 25 Anniversario riconoscimento Unesco nel territorio del Cilento, del Vallo di Diano e Alburni, dei siti archeologici di Paestum & Velia e della Certosa di Padula, Teatro Leo De Berardinis;

Ore 17.30 – Inaugurazione dei mercatini di natale a cura dell’Associazione Fare Ambiente. Inaugurazione anno accademico 2023/2024 dell’Istituto Goitre, Palazzo della Cultura;

Ore 18.30 – Concerto con il soprano Kristina Park e la pianista Jang Chou, Aula Consiliare N. Rinaldi;

8 dicembre

Ore 19.00 – Concerto di Natale. Voci: Eliana Toriello e Simone Mastragostino, chiesa Santa Maria delle Grazie;

Dall’8 dicembre tutti i giorni dalle ore 17,00 in Piazza Vittorio Emanuele Maratona Theleton a cura dell’Associazione CRT Cilento ed ed esposizione di manufati a cura del gruppo Fila e Sfila;

9 dicembre

Ore 15.00 – Laboratorio di ceramica per bambini a cura di Marianna Tortorella in collaborazione con l’Associazione Cileidos, Palazzo della Cultura; a seguire dalle ore 17.30 Concerto itinerante per le vie della città a cura dei cori White Voice ed Ensamble Vallese dell’Istituto Goitre;

10 dicembre

Ore 10.30 – Pesca per bambini a cura dell’Ass. Avo, piazza Vittorio Emanuele;

13 dicembre

Ore 17.30 – Villaggio di Babbo Natale a cura dell’ass. Cileido, Piazza Vittorio Emanuele;

Ore 19.00 – “Peppe Cirillo Ensemble” in concerto, Aula Consiliare “Nicola Rinaldi”;

14 dicembre

Ore 18.00 – Presentazione de libro “Anisoara” di Gian Piero Tomasco a cura dell’Ass. Clio, Biblioteca Comunale, palazzo della cultura;

15 dicembre

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – Forum per il turismo delle radici, Aula Consiliare “N. Rinaldi”; a seguire alle 20.30 Piera Lombardi in concerto, Piazza degli Aranci, Pattano;

16 dicembre

Ore 17.30 – Casetta di Babbo Natale a cura della Pro Loco Gelbison in collaborazione con la Misericordia e l’Ass. Pattano Insieme, piazza Vittorio Emanuele, sede Pro Loco;

Ore 18.30 – Concerto jazz Elenora Strino chitarra, Claudio Vignali pianoforte, Aula Consiliare Rinaldi; al termine degustazione a cura del comitato festa San Nicola;

17 dicembre

Ore 18.00 – Presentazione del libro del Dott. Luigi Leuzzi “il Megalitismo del Cilento e della Lucania Occidentale, Aula Consiliare “N. Rinaldi”;

18 dicembre

Ore 18.30 – Giovanni Punzi clarinetto, Costantino Catena pianoforte (POC regione Campania); al termine degustazione CICCIMMARETATI a cura della Sagra di Stio, Aula Consiliare “N. Rinaldi”;

21 dicembre

Ore 17.30 – Tombola per i primi 15 bambini che si iscrivono, a cura dell’Ass. Clio, Biblioteca Comunale, palazzo della Cultura;

22 dicembre

Ore 21.00 – Concerto in memoria del Dott. Gerardo Coraggio a cura del Cral della ex ASL SA/3, Teatro L. De Berardinis;

23 dicembre

Ore 18.30 – Presepe Vivente a cura della Pro Loco Gelbison, Rione Sasso;

27 dicembre

Ore 19.00 – Premio Aniello De Vita(POC Regione Campania), Teatro L. De Berardinis;

28 dicembre

Ore 21.00 – Carmine Padula in concerto (POC Regione Campania), Teatro L. De Berardinis;

29 dicembre

Ore 18.30 – Concerto duo pianistico “Fiumi di Armonie”, Aula Consiliare “N.Rinaldi”;

30 dicembre

Ore 18.30 – “Baba Yaga Teatro” e il “pozzo e il pendolo Teatro” presentano: IN NOME DELLA MADRE di Erri De Luca con Rosalba di Girolamo e Rocco Zaccagnino, Regia Annamaria Russo, Costume Rosa Ferrara, Aula Consiliare “N. Rinaldi”;

Ore 21.00 – Concerto di fine anno Orchestra della Compagnia D’Opera di Firenze e Voci a cura della Fondazione Grande Lucania, Teatro L. De Berardinis;

3 gennaio 2024

Ore 21.00 – La Nuova Compagnia Vallese presenta: Messaggi e Segreti, Teatro L. De Berardinis;

5 gennaio 2024

Ore 16.00 – Presentazione del libro dell’Avv. Giuseppe Maria Ruocco “L’anno dei leoni”, Aula Consiliare “N. Rinaldi”;

Ore 18.00 – Tombola a cura dell’Ass. CRT Cilento, Sala delle Erbe, Palazzo della Cultura;

6 gennaio 2024

Ore 16.00 – Aspettando la Befana a cura dell’Ass. Cileidos; a seguire spettacolo a cura di Serenity Dance “Befane Aeree”, Palazzo della Cultura.