Vallo della Lucania: ok alla convenzione per la raccolta e la gestione dei rifiuti RAEE

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato lo schema di “Convenzione operativa in forma di contratto per adesione regolante i servizi di gestione dei RAEE”. I rifiuti RAEE sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Convenzione

Nel Comune vallese è già presente un centro di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani. Per questo l’Ente cilentano ha deciso di rinnovare la convenzione per la raccolta, la gestione e il ritiro dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE e pile e batterie presso il Centro di Raccolta comunale in località Ficarrole.

L’importanza dei centri di raccolta RAEE

Il centro di raccolta RAEE è un luogo dove i consumatori possono portare i loro vecchi dispositivi elettronici, per il riciclo o lo smaltimento sicuro.



L’importanza di un centro di raccolta RAEE è significativa per molteplici motivi. Il riciclo degli apparecchi elettronici è importante per ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti elettronici. Questi dispositivi contengono materiali tossici e pericolosi come il mercurio, il piombo e il cadmio, che possono contaminare l’aria, il suolo e le acque se non smaltiti correttamente. Il corretto smaltimento di dispositivi elettronici aiuta a proteggere la salute delle persone che possono entrare in contatto con sostanze tossiche durante lo smaltimento dei rifiuti. La riciclabilità dei vecchi dispositivi elettronici riduce