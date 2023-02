Vallo: aperte le iscrizioni alla Pro Loco «Gelbison», ecco tutte le info utili

A Vallo della Lucania, riaprono le iscrizioni per entrare a far parte della Pro Loco “Gelbison”. A comunicarlo la stessa associazione locale che ha invitato i cittadini a tesserarsi come soci. C’è tempo fino al 18 marzo per iscriversi.

Aperte le iscrizioni

«Dallo scorso 18 febbraio e fino a sabato 18 marzo inizia ufficialmente la campagna tesseramento soci 2023 – scrive la Pro Loco “Gelbison” attraverso i canali social – Ci troverete ogni sabato mattina presso la nostra sede di p.zza Vittorio Emanuele II, (la quota associativa ha il costo di 15€ ed ha la durata di un anno). Unisciti a noi, diventa socio PLG!».

Cosa sono le Pro Loco

Le Pro loco (dal latino, letteralmente «a favore del luogo») sono associazioni locali, nate con scopi di promozione e sviluppo del territorio.

Norme di carattere regionale ne stabiliscono l’appartenenza o meno all’albo regionale, valutata la presenza di determinati requisiti. Molte pro loco hanno sottoscritto l’adesione all’Unione Nazionale delle pro loco d’Italia (UNPLI) oppure all’Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (ENDAS).

Va detto che l’adesione alle suddette organizzazioni nazionali non qualifica come ente una pro loco, la sua iscrizione non è significativa, infatti, di un imprimatur di carattere pubblico e non conferisce ad essi poteri di intervento e controllo.