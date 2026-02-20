Valle dell’Angelo in festa per il Santo patrono, San Barbato

A Valle dell’Angelo, uno dei comuni più piccoli della Campania, nel cuore dell’entroterra cilentano, si celebra San Barbato, Santo Patrono del paese. San Barbato si festeggia in soli cinque comuni d’Italia e a Valle dell’Angelo la devozione verso il Santo è forte tanto che, puntualmente, durante i festeggiamenti sono tanti i vallangiolesi che, emigrati all’estero o in altre regioni d’Italia per questioni di lavoro nel corso del tempo, ritornano nel borgo solo per prendere parte alle celebrazioni religiose in onore del Santo.

Tra fede e devozione

La Chiesa di San Barbato, sita nel cuore di Valle dell’Angelo, custodisce anche una reliquia del Santo intorno a cui ruotano tradizioni, racconti e leggende. San Barbato si celebra, a Valle dell’Angelo, due volte all’anno, in inverno e in estate, nello specifico il 19 febbraio e il 31 luglio, le telecamere di InfoCilento, in occasione delle celebrazioni invernali, hanno raggiunto il Comune per scoprire e raccontare la storia e il culto del Santo anche attraverso la conoscenza e testimonianze del Sindaco, Salvatore Iannuzzi, del Parroco, Don Loreto Ferrarese e dei tanti fedeli.

La leggenda

Oltre alla storia che lega il Santo a Valle dell’Angelo, c’è anche un’antica leggenda che racconta che quando nel paese cilentano nevica è San Barbato, che vegliando dal cielo su Valle dell’Angelo, si sta tagliando la barba. Un racconto tramandato di padre in figlio, segno ulteriore di fede e culto popolare.