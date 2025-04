Vacanze di Pasqua 2025: stop record alle lezioni

Le vacanze di Pasqua 2025 si annunciano come le più lunghe di sempre in Campania. Un periodo di sospensione delle lezioni che, per molti studenti, si tradurrà in dieci giorni di pausa completa.

Lo stop alle lezioni

La scelta di una Pasqua a ridosso del 25 aprile ha portato numerose scuole a pianificare la chiusura dal 17 al 27 aprile, come quelle del comune di Castellabate dove gli studenti approfitteranno anche della festa patronale di San Marco. Gli studenti torneranno tra i banchi il 28 aprile, per poi fermarsi nuovamente dal 1° maggio – in occasione della Festa del Lavoro – fino al 4 maggio.

I disagi

Una situazione che sta creando non pochi disagi alle famiglie, soprattutto a quelle in cui entrambi i genitori lavorano e devono gestire la presenza dei figli a casa per un periodo così esteso.

“È difficile organizzarsi con turni di lavoro e impegni senza l’appoggio della scuola”, lamentano molti genitori sui social e nei gruppi di classe.

Le proteste, però, sembrano destinate a rimanere inascoltate. I calendari scolastici sono stati infatti approvati da tempo, con il consenso anche dei rappresentanti dei genitori nei consigli d’istituto.