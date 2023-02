Uno screening cardiologico gratuito nel Cilento: in programma numerosi esami per la prevenzione

È in programma per domenica 12 febbraio, una giornata di screening cardiologico gratuito, organizzata dal Comune di San Mauro la Bruca in collaborazione con la Dott.ssa Miriam Forte, Dott Domizio De Cusatis e il Dott. Angelo Forte.

L’appuntamento

Presso l’ex scuola materna in Via Montessori a partire dalle 09:30. Verranno eseguiti una serie di esami volti alla prevenzione, il primo step verso una diagnosi precoce.

Gli esami

Elettrocardiogramma

Misurazione della pressione arteriosa

Stadiazione del rischio cardiovascolare

Misurazione della frequenza cardiaca

Misurazione saturazione periferica

Misurazione glicemia da prelievo capillare

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, seguirà una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione oncologica secondaria.

Prenota la tua visita

Per poter aderire alla giornata di prevenzione, è obbligatoria la prenotazione al numero 0974974010 dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 14:00.

La prevenzione cardiologica, l’importanza

La prevenzione è indubbiamente l’arma migliore per evitare di incorrere in problemi cardiovascolari. Le malattie cardiovascolari, infatti, rappresentano la prima causa di morte in Italia (44% del totale), con quasi 250.000 decessi all’anno, ma numerosi studi e ricerche hanno dimostrato che l’assenza o l’eliminazione dei fattori di rischio cardiovascolare nella fascia di età compresa tra i 35 e i 50 anni, previene in modo significativo l’insorgenza di malattie come infarto e ictus, anche in età adulta.

I fattori di rischio per le malattie cardiovascolari possono essere identificati come:

modificabili – come ipertensione, dislipidemia, diabete, sedentarietà, fumo, obesità, eccesso di alcool, eccesso di stress

non modificabili – come età, etnia, sesso e familiarità per malattie cardiovascolari.

La presenza concomitante di uno o più fattori di rischio determina in modo esponenziale la probabilità di sviluppare patologie cardiovascolari. Per questo motivo, rilevare il proprio profilo di rischio cardiovascolare attraverso valutazioni cliniche e di laboratorio è il primo atto per una corretta prevenzione.