Uniti per la Natura: a Laureana Cilento la Passeggiata Ecologica del 12 luglio

Laureana Cilento si prepara ad accogliere un’iniziativa che fonde il piacere della camminata all’impegno civico: sabato 12 luglio 2025, alle ore 7:45, è in programma la Passeggiata Ecologica, organizzata dal Comune per promuovere il rispetto e la cura dell’ambiente. Il punto di ritrovo sarà lungo la SP 46, al bivio Laureana–Comunità Montana.

Un gesto concreto per un territorio più pulito

L’invito è rivolto a tutti i cittadini: “Porta con te amici e famiglia, facciamo la differenza insieme” recita la locandina, che ritrae volontari muniti di guanti e sacchi, impegnati a raccogliere rifiuti in un’area verde. L’obiettivo è semplice e potente: sensibilizzare la comunità sull’importanza di piccoli gesti quotidiani per mantenere pulito il proprio territorio.

Camminare, pulire, condividere

La passeggiata non è solo un’opportunità per prendersi cura dell’ambiente, ma anche per socializzare, respirare aria fresca e scoprire scorci del Cilento spesso trascurati. È un evento che unisce generazioni e stimola la collaborazione tra cittadini, sottolineando il ruolo attivo di ognuno nella salvaguardia del patrimonio naturale locale.

Come partecipare

Chi desidera aderire all’iniziativa può ottenere maggiori informazioni contattando il numero 0974/832022. Che siate veterani delle attività di volontariato o curiosi di mettervi in gioco per la prima volta, Laureana Cilento vi aspetta per una giornata diversa, utile e ispirante.