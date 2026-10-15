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Unisa, docenti Lieto e Troisi nella Top 2% Scientists di Stanford

I docenti Unisa Antonio Lieto e Roberta Troisi confermati per il secondo anno tra i migliori ricercatori al mondo nella World’s Top 2% Scientists.

Di:
Costabile Pio Russomando
Unisa, docenti Lieto e Troisi nella Top 2% Scientists di Stanford

Due docenti del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (DISPC) dell’Università degli Studi di Salerno si confermano ai vertici della ricerca scientifica internazionale. Per il secondo anno consecutivo, Antonio Lieto, docente di Intelligenza Artificiale, e Roberta Troisi, docente di Organizzazione Aziendale originaria di Magliano Vetere, sono stati inseriti nella prestigiosa World’s Top 2% Scientists, la graduatoria globale stilata dalla Stanford University in collaborazione con il colosso editoriale Elsevier.

Il prestigioso elenco misura l’impatto della produzione scientifica dei ricercatori su scala globale, selezionando i profili di maggior rilievo da un bacino di oltre otto milioni di studiosi in tutto il mondo.

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Due graduatorie per valutare carriera e impatto annuale

L’inserimento dei due docenti salernitani copre due diverse prospettive di valutazione previste dallo studio americano. Antonio Lieto è stato inserito nella categoria career-long, il ranking che prende in esame i risultati bibliometrici ottenuti lungo l’intero arco della carriera accademica. Roberta Troisi figura invece nella classifica single year, incentrata sull’impatto scientifico delle pubblicazioni e delle citazioni generate nell’ultimo anno solare.

La metodologia sviluppata dalla Stanford University sfrutta i dati estratti dal database Scopus per analizzare la produzione scientifica suddivisa in 22 aree disciplinari e 174 sottocategorie. Gli indicatori presi in considerazione includono il conteggio totale delle citazioni, l’h-index, l’hm-index ponderato per la co-paternità dei lavori, il ruolo degli autori all’interno delle pubblicazioni e il c-score, un indice composito standardizzato.

Impegno nella didattica e guida dei centri di ricerca dell’ateneo

Oltre ai risultati conseguiti sul fronte della ricerca pura, entrambi i docenti svolgono un ruolo centrale nella formazione accademica degli studenti dell’ateneo salernitano, coprendo insegnamenti chiave nei corsi di laurea triennale e magistrale del DISPC.

In particolare, Antonio Lieto è titolare dei corsi di Artificial Intelligence, Logic and Computation, Fondamenti di Programmazione e AI for Business. Roberta Troisi guida invece gli insegnamenti di Organizzazione Aziendale, Comportamento Organizzativo e Gestione Aziendale.

Il loro contributo scientifico si traduce anche nella direzione di strutture di ricerca avanzata nate all’interno dell’Università degli Studi di Salerno: Lieto coordina il CIIT LAB (Cognition Interaction and Intelligent Technologies Lab), laboratorio focalizzato sull’integrazione tra scienze cognitive e intelligenza artificiale, mentre Troisi è alla guida dell’OST (Osservatorio per lo Sviluppo Territoriale), struttura dedita allo studio e all’analisi delle dinamiche organizzative e socio-economiche locali.

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