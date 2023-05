Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento alla Biblioteca Provinciale di Salerno per costruire il futuro delle Biblioteche della Campania

Il Sistema Bibliotecario Paestum Alto Cilento è un’importante realtà dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, creato per mettere in rete le biblioteche del territorio e ampliare le opportunità di azioni sinergiche sul tema della cultura e della lettura.

L’iniziativa

Venerdì 5 Maggio, presso la Biblioteca Provinciale di Salerno, si terrà la tavola rotonda “RETI E SISTEMI BIBLIOTECARI. Scenario e opportunità per le biblioteche della Campania”, organizzata all’interno della quarta edizione di Bibliosmart, progetto di aggiornamento e confronto dedicato al mondo delle biblioteche.

L’appuntamento del 2023 di Bibliosmart è dedicato a conoscere ed analizzare il quadro attuale circa l’esistenza in Campania di reti e sistemi bibliotecari locali, lo scenario normativo ed attuativo per il possibile sviluppo di aggregazioni che possano consentire una migliore organizzazione delle biblioteche e il corretto funzionamento delle stesse.

La dottoressa Paola Mangone, responsabile del Sistema Bibliotecario Paestum Alto Cilento per l’Unione dei Comuni, interverrà alla tavola rotonda portando la testimonianza del lavoro di rete delle biblioteche svolto finora, dalla progettazione alla governance, con uno sguardo su importanti novità per il futuro.

L’importanza dell’incontro

L’incontro sarà l’occasione per capire insieme quali sono i vantaggi per una biblioteca nell’entrare in una rete o sistema bibliotecario territoriale e quali servizi, risorse e competenze potrebbero essere condivise con altre biblioteche. Il sistema bibliotecario Paestum Alto Cilento rappresenta uno degli esempi più pregnanti del ruolo determinante che gli spazi bibliotecari possono svolgere per la crescita culturale di un luogo, in vista anche della costituzione di un Sistema bibliotecario nazionale. Quest’ultimo adotterà Livelli Uniformi di Qualità delle biblioteche come strumento di autovalutazione ed elevazione degli standard di funzionamento delle stesse.

Il programma

TAVOLA ROTONDA

PROVINCIA DI SALERNO – BIBLIOTECA PROVINCIALE DI SALERNO

VENERDI’ 5 MAGGIO 2022 ORE 10.30 – 13.30

RETI E SISTEMI BIBLIOTECARI

Scenario e opportunità per le biblioteche della Campania

Introduce e coordina:

Marianella Pucci

Mediateur / Responsabile scientifico Bibliosmart

• Saluti

Anita Florio

Regione Campania | Dirigente UOD 04 – DG 54.12 | Servizio Musei e Biblioteche

Gioita Caiazzo

Provincia di Salerno | Dirigente Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali

Maria Pia Cacace

Presidente AIB – Associazione Italiana Biblioteche Sezione Campania

• Interventi:

Vincenzo Santoro

Responsabile nazionale Dipartimento Cultura e Turismo ANCI

Reti e sistemi bibliotecari: scenari nazionali, prospettive e vantaggi per le biblioteche

Elena Quaranta

Regione Campania – Funzionario UOD 01- DG 50 -12

Promozione e valorizzazione Musei e Biblioteche

La rete SBN: il ruolo della Regione Campania

Antonio Curcio

Esperto bibliotecario |Sistema bibliotecario di Ateneo dell’Università della Calabria

Reti e sistemi bibliotecari in Calabria – Organizzazione e servizi in condivisione

Paola Mangone

Responsabile Sistema Bibliotecario Paestum Alto Cilento

Il Sistema bibliotecario dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento: dalla progettazione alla governance

Antonietta Guadagno

Dirigente Scolastico della Scuola Polo regionale IC Amanzio Ranucci Alfieri di Marano

La rete delle biblioteche scolastiche campane.