Una tragedia scuote la comunità di Padula: un uomo di 38 anni muore travolto da un pullman

Una tragedia ha scosso la cittadina di Padula. Alessio Cassandro, 38 anni, originario del centro valdianese, è deceduto in un grave incidente su un cavalcavia, colpito da un pullman diretto all’aeroporto di Malpensa, a Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, in una zona tra via Sant’Elia e il cavalcavia del Ghisallo.

Secondo le prime informazioni, l’autista del Malpensa Shuttle ha notato l’uomo disteso a terra poco prima di entrare sul ponte verso l’autostrada. Nonostante abbia cercato di evitarlo, l’impatto è stato inevitabile. Il corpo gravemente ferito di Alessio è stato estratto dal veicolo dai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, per Alessio non c’è stato nulla da fare. L’autista del pullman, in stato di shock, è stato assistito e sottoposto agli esami di routine.

Il Pubblico Ministero ha ordinato l’autopsia per chiarire le circostanze della morte e determinare se il giovane fosse già deceduto prima dell’investimento o se fosse ancora vivo all’impatto.Alessio Cassandro viveva a Senago, in provincia di Milano, con la moglie.

La notizia della sua morte, avvenuta così tragicamente, ha scosso la comunità dove il giovane e la sua famiglia sono conosciuti e stimati.