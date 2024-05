Capaccio Paestum: incidente stradale alla Laura, coinvolto un uomo in bicicletta

Ancora un incidente stradale nel Comune di Capaccio Paestum.

Questa volta il sinistro, avvenuto intorno alle ore 18.15, si è verificato in località Laura, all’altezza dell’incrocio in Via Francesco Gregorio.

Il sinistro

L’impatto è stato tra una auto e una bicicletta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure del caso all’uomo che era in sella alla bici, prima di trasportarlo in ospedale per tutti i controlli del caso, anche se non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal capitano Sofia Strafella, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’incidente.