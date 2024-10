Una petizione per migliorare viabilità e sicurezza: le richieste dei cittadini di Montesano sulla Marcellana

Una petizione “Richiesta urgente di ripristino della viabilità e della sicurezza” è stata firmata da 96 residenti di Montesano sulla Marcellana e inviata al Comune, guidato dal sindaco Giuseppe Rinaldi, per affrontare le problematiche relative alla viabilità e alla sicurezza in alcune zone del paese. I firmatari, della frazione dello Scalo, incluse via Tempa Mangini, via XX Settembre e via Carpineta, chiedono un intervento su due fronti: uno per garantire la sicurezza di chi transita nell’area e l’altro per risolvere il “problema dello spreco di risorse idriche”.

La petizione

Tra i principali problemi elencati nella petizione ci sono buche stradali, voragini e perdite d’acqua permanenti, che costringono i cittadini a fronteggiare situazioni di “cedimenti e dissesti che rendono pericoloso il transito sia con mezzi che a piedi, aumentando il rischio di ulteriori danni”.

I sottoscrittori sottolineano la mancanza di interventi strutturali significativi: “Recenti lavori si sono limitati a interventi superficiali sulle pareti del ponte lungo la cosiddetta variante, senza apportare alcuna soluzione ai dissesti esistenti e alla relativa segnaletica di divieto”.

In aggiunta ai problemi di sicurezza stradale, emerge anche la questione delle perdite idriche, che provocano danni da infiltrazione e contribuiscono a un insufficiente approvvigionamento di acqua: “Molte famiglie della zona non ricevono predisposizioni idriche adeguate per i bisogni essenziali, oltre ai danni da infiltrazione”.

Le difficoltà non colpiscono solo la sicurezza, ma anche l’economia locale: “Le famiglie e le attività commerciali, come quelle attive nel settore agricolo, edile e dei trasporti, subiscono danni, costringendo spesso a lasciare mezzi e attrezzature nei parcheggi di fortuna e rendendo difficile l’accesso a case, piazzali e fondi, obbligando a proseguire a piedi”.

Nonostante alcune operazioni di manutenzione, i cittadini firmatari avvertono che è necessario un intervento mirato e strutturale, specialmente in vista della stagione invernale: “Il Comune di Montesano sulla Marcellana è chiamato a garantire la sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni, assumendosi la responsabilità della manutenzione e della custodia delle strade”.

Resta ora da vedere quale sarà la risposta del Comune di Montesano sulla Marcellana riguardo alle richieste espresse e quali misure verranno adottate.